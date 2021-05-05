Fethiye'de çıplak fotoğraf çekimine karakolda sorgu
Rus basını, Muğla'da bir yatta tatil yapan turistlerin çıplak fotoğraf çekimi nedeniyle karakolda ifadelerinin alındığını yazdı
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek'te tatil yapan Ukraynalı turistlerin çıplak fotoğraf çekimi karakolluk oldu. Rus basınına yansıyan haberlere göre, Göcek ilçesinde bir yatta çıplak fotoğraf çekimi yapan turistler, çevredeki diğer tekneler tarafından kayda alındı. Söz konusu video yerel basın ve internete yansıyınca, turistlerin ifadeleri alındı.
Karakolda ifadesi alınan isimlerden Diana Pogorelaya, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Müslüman ülkelerde çıplak fotoğraf çekmemek daha iyi. Bunu Dubai'deki balkon olayından sonra zaten anladık. Bunu yapacaksanız sağduyulu davranın, izinizi belli etmeyin" diye konuştu.
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