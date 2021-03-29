Fethiye'de dünyaca ünlü koyda 'beach club' inşaatı
Fethiye'nin Göcek Mahallesi, İnceburun Koyu'nda, bugün sahile iş makineleri ile kazık çakıp, beton dökerek "beach club" inşaatı yapıldığını fark eden çevreciler, duruma müdahale etti. Sokağa çıkma kısıtlamasında sahilde inşaat yapanlar ve çevreciler arasında tartışma çıktı.
İhbar üzerine gelen Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çalışmalarını durdurdu. Durum, Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. İki grubun tartışmasını sonlandıran jandarma ekipleri, çakılan kazıkları yıktı.
Kısıtlamaya uymayan 20 kişiye toplam 63 bin TL ceza kesildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. İncelemelerin ardından kaçak inşaat için cezai işlem başlatılacağı bildirildi.
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