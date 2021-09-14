Fethiye'de yürüyüş yaparken kaybolan 2 tatilciyi jandarma ekipleri buldu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yürüyüşe çıktıkları ormanlık alanda kaybolan 2 kişiye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince ulaşıldı.
Fethiye'ye tatile gelen Ahmet Taha Uygun ve Hilal Ferik, Faralya Mahallesi'ndeki Kabak ile Cennet koyları arasında yürüyüşe çıktı. Ormanlık arazide kaybolan tatilciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.
Bölgeye sevk edilen JAK ekibinin, üç saat süren arama çalışması sonucu ulaşılan ve sağlık durumları iyi olan 2 kişi, konakladıkları otele getirildi.
Video Haberler
- Şaşkına çeviren anlar! Denize girmeye devam ettiler
- Özdemir'in Fatih Erbakan'ı yayına almama gerekçesi
- Esnafın '128 milyar dolar' çıkışı
- Trafikte korku dolu anlar! Yaptığı cezasız kalmadı
- Trafikte makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu
- Kız çocuğunu kaçırmak isterken öldüresiye dövüldü
- Trabzon'da Akşener'e sloganlı karşılama
- İstanbul'da korsan otoparkçılar suçüstü yakalandı
- Şile yolunda seyir halinde panik dolu anlar
- Dehşet saçtılar! Pendik’te trafikte skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul ve 10 il için sel uyarısı
- İşçinin isyanı! Kepçeyle parçaladı
- Ömer Çelik'ten FOX TV hakkında açıklama
- İşte Ömer Çelik'in 'sorma' dediği sorular
- Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı
- İstanbul'da 153 milyon TL'lik dev satış!
- Marmara Denizi'nde dev köpek balığı yakalandı
- Türeci ve Şahin'den 'endişeliyiz' mesajı
- Kara çarşafla İstiklal Marşı tepkisi!
- Trabzon'da Akşener'e sloganlı karşılama