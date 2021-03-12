Fethiye'nin 20 yıllık arıtma ihtiyacı karşılanacak

12 Mart 2021 Cuma, 07:26

Muğla Büyükşehir Belediyesi 121 kilometrelik kanalizasyon hat çalışmasını sürdürürken, Fethiye’nin 20 yıllık arıtma ihtiyacını karşılayacak olan 2 etap Fethiye Atık Su Arıtma Tesisi’nin çalışmaları da devam ediyor.



62 milyon TL yatırım ile Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü-Ovacık mevkii kanalizasyon hattı çalışmalarında bugüne kadar 66 kilometre kanalizasyon hattı ile 1620 adet baca imalatını tamamladı.



Kanalizasyon hattı toplamda 121 kilometre kanalizasyon ve 3 bin 841 adet parsel baca imalatı yapılacak. Mevcutta işletilmekte olan 25 metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisi çalışmaları tamamlandığında tesis 50 metreküp kapasiteye ulaşacak. 125 bin nüfus kapasitesine sahip olan tesis tamamlandığı zaman 250 bin kişilik nüfusa hizmet verecek planlandı. Tesisteki kapasite artışı ile Fethiye’nin önümüzdeki en az 20 yıllık arıtma ihtiyacı karşılanmış olacak. Tesis 55 milyon liraya mal olacak.