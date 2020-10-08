FETÖ firarisi emniyet müdürleri örgüt evinde yakalandı
FETÖ soruşturması kapsamında aramaları bulunan firari eski il emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner, saklandıkları evde yakalandı.
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün üst düzey konumunda olan firari eski emniyet müdürlerinin örgüte ait "gaybubet evi" denilen evde saklanarak örgütsel faaliyetlerine devam ettiği bilgisine ulaştı.
Bu kapsamda, birçok dosyadan aranmaları bulunan 2010-2014 yılları arasında Kilis ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü yapan firari Cemil Ceylan ile 2011-2014 yılları arasında Artvin İl Emniyet Müdürlüğü yapan Hüsrev Salmaner'in Etimesgut ilçesinde örgüt evinde kaldıkları tespit edildi. Ekipler 'Bylock' kullanıcısı olan iki eski emniyet müdürünün saklandığı örgüt evine operasyon düzenledi. Operasyonda Ceylan ile Salmaner, yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.
'ALTIN ÇOCUKLAR' ARASINDA
Ceylan ve Salmaner'in Fethullah Gülen'in örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında "gelecek vadeden kişiler" (altın çocuklar) arasında gördüğü öğrenildi. Ayrıca, Ceylan ile Salmaner'in gaybubet evi olarak kaldıkları yüksek güvenlikli rezidans binasındaki daireyi örgütsel hizmetlerde ve örgütsel kararlar alınması gibi işlemlerde kullandıkları, mecbur kalmadıkları sürece dışarıya çıkmadıkları ve çıktıklarında da kılık, kıyafet ve eşkâllerini değiştirerek tanınmamaya çalıştıkları tespit edildi. Yine, iki eski emniyet müdürünün gaybubet evinin deşifre olmaması adına kendi aileleriyle ve örgüt mensubu şahıslarla görüşmede gaybubet evine yakın konumda olan başka bir daireyi daha kiralayarak orayı kullandıkları belirlendi. Ceylan ile Salmaner'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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