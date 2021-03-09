FETÖ firarisi emniyet müdürü M.E yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün Keçiören'deki hücre evine yapılan baskında firari emniyet müdürü M.E yakalandı.
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