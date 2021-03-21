FETÖ için "Altın nesil" diyen Ergün Yıldırım Diyanet TV'nin konuğu oluyor
Diyanet İşleri Başkanlığı’na sert eleştirilerde bulunan ve “Diyanet her zaman o yapı ile uyumlu çalıştı. Gülen oradan emekli oldu” diyen Yeni Şafak yazarı Ergün Yıldırım Diyanet TV’nin konukları arasında yer aldı.
Diyanet TV sosyal medya hesabından, Sami Yıldırım’ın sunduğu “Farklı Bakış” adlı programın konuklarının hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Ergün Yıldırım ve Hüseyin Gökalp olduğunu duyurdu.
Diyanet TV’nin yaptığı duyuru ise Ergün Yıldırım’ın geçmişini akıllara getirdi.
FETÖ İÇİN “ALTIN NESİL” DEMİŞTİ
Hayat Yayınları tarafından 2011 yılında, Ergün Yıldırım tarafından kaleme alınan “AK Parti ve Cemaat” adlı bir kitap yayımlanmıştı.
Ergün Yıldırım kitapta, Fethullah Gülen cemaati için “Altın nesil” ifadelerini kullanmış ve Gülen’i öven satırlar kaleme almıştı.
TÜRKEŞ’İ HEDEF ALMIŞ MHP’DEN TEPKİ GÖRMÜŞTÜ
Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesinde köşe yazan Ergün Yıldırım, 27 Mayıs’a ilişkin sosyal medyada MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i hedef almıştı.
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı ve MHP’nin yayın organı Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek, “Siyasi suçlardan dolayı ölüm cezalarının verilmesi, insanlık duygularına uymaz' diyen Başbuğ Türkeş’e böyle düşmanlık yaparsan geçmişte FETÖ güzellemeleri için kitap yazan seninde 15Temmuz darbe girişimini destekleyen darbeci olduğunu mu anlamalıyız? Sn @RTErdogan sözü üstüne hem” diye tepki göstermişti.
DİYANET İÇİN “GÜLEN ORADAN EMEKLİ OLDU” İFADELERİNİ KULLANMIŞTI
Ergün Yıldırım Twitter hesabından Diyanet’i hedef almıştı. Yıldırım Diyanet için, “Diyanet her zaman o yapı ile uyumlu çalıştı. Gülen oradan emekli oldu” demişti.
Yıldırım daha sonra söz konusu Twitter paylaşımlarını silmişti.
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