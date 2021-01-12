FETÖ iddiasıyla tutuklanan Mübariz Mansimov için AKP’ye yakın sanatçılardan kampanya

12 Ocak 2021 Salı, 22:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve kardeşi Mustafa Erdoğan ile iş ilişkileri olan ve 15 Mart 2020’de gözaltına alınan Azerbaycan kökenli iş insanı Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 17 Mart 2020’de tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu polisteki sorgusunun ardından Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Adliyesi'ne çıkarılmış, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Gurbanoğlu, hakimlik sorgusunun ardından ''FETÖ üyesi olmak'' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinden biri olan Palmali Grubu’nun kurucusu olan asker kökenli Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, 2007’de Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olmuş AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın ortak olduğu BMZ Denizcilik’ten üç tanker kiralamasıyla adını duyurmuştu.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve kayınbiraderinin 2014’te satın aldığı Tuzla Tankercilik de Palmali’ye çalışıyordu. Sadece Erdoğanlar değil AKP döneminde ihale zengini olan iş insanlarından, eski bakanlardan Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar’ın oğluna kadar pek çok kişinin Mansimov’la bağlantısı bulunuyordu.

Yarın yeniden hakim karşısına çıkacak olan ünlü işadamı için AKP’ye yakınlıklarıyla bilinen sanatçılar Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla tanınan Gezegen Mehmet lakaplı radyocu Mehmet Akbay, müzisyen Ercan Saatçi, muhalif paylaşımlarıyla dikkat çeken Mahsun Kırmızgül #freemubarizmansivov ve #mübarizmansivoadalet etiketleriyle sosyal medyada kampanya başlattı.

Kurbanoğlu’nun ailesi de ticari bir komplo kurulduğu göndermesi yaparak “Kurulan komployu Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı araştırmalı. İçeride olmasından kimler çıkar sağlıyor, bunu araştırmalılar. Ona yapılan bu komplonun boşa çıkacağını, adaletin tecelli edeceğini ve yarın serbest kalacağını umut ediyoruz” açıklaması yaptı.