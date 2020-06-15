FETÖ itirafının ardından istifa eden AKP'li Ayvalı'nın sır mesajları ortaya çıktı

15 Haziran 2020 Pazartesi, 18:58

Mahir Ünal'ın başkanlığını yaptığı AKP'nin Tanıtım ve Medya oluşumunda görev alan Emre Cemil Ayvalı'nın 2012 yılında açtığı Twitter hesabından FETÖ'ye ve çözüm sürecine destek tweetleri attığı ortaya çıktı.

AKP'li Ayvalı'nın 2012 yılında Twitter hesabını açtığı, ancak daha sonra bu hesabı kapattığı ve 2017'de yeni bir hesap açtığı görüldü. Odatv'de yer alan habere göre, Emre Cemil Ayvalı 2012 yılında açtığı hesabını FETÖ'ye ve çözüm sürecine övgüler sıralaması nedeniyle kapattı.

FETÖ İTİRAFI

AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı’nın, CNN Türk’te yayınlanan FETÖ’de ‘siyasi ayak’ tartışmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“İktidara geldiğimde sanki kendi kadrolarım vardı da çok muktedirdim de böyle bir fanteziye mi girdim? Hayır. Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı ve bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldık.”

Bu sözler sonrasında muhalefet sert ifadelerle AKP’ye yüklenirken, iktidar kanadı sessiz kaldı ve AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı görevinden istifa etti.

"ATANAMAYAN ÖĞRETMENLERİN GAZABINDAN ALLAH'A SIĞINIRIM"

Peki Ayvalı, 2017 yılında yeni hesabı açmadan önce, yani 2012 ile 2017 yılları arasında hangi paylaşımlarda bulunmuştu?

Ayvalı'nın söz konusu yıllar arasında yaptığı birçok paylaşım gün yüzüne çıktı.

Ayvalı'nın 2012 yılında attığı bir tweette; çevrecileri, hayvanseverleri ve atanamayan öğretmenleri hedef aldığı ortaya çıktı. “Çevrecilerin, hayvanseverlerin, atanamayan öğretmenlerin gazabından Allah’a sığınırım” diye yazan Ayvalı, o dönem memurların forum sayfasında tartışma konusu oldu.

Ayvalı'ya tepki gösteren öğretmenler, "Medeni insanlar gibi hakkımızı istememiz gazap olmuş demek ki...", "Alma öğretmenin ahını, çıkar..." gibi ifadelerle Ayvalı'nın sözlerine karşı çıktılar.

MHP'Yİ DE KIZDIRMIŞ

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı ve MHP’nin yayın organı Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek'in, 11 Nisan 2013 günü, Ayvalı'ya ve AKP'ye yüklenmesi dikkat çekti.

Yıldıray Çiçek, o dönem çözüm sürecine sert sözlerle karşı çıkarken, Ayvalı için de, “Emre Cemil Ayvalı İmralı’ya girip çıkan sizsiniz”, “Emre Cemil Ayvalı İmralı tutanaklarında ‘AKP’yi ben iktidar yaptım ve 10 yıldır ben iktidarda tutuyorum diyor’ AKP’li büyüklerin susuyor”, “Emre Cemil Ayvalı Hasip Kaplan’dan örnek veriyorsun önderiniz APO’dan niye örnek vermiyorsun?”, “Emre Cemil Ayvalı AKP’de PKK’nın yan kuruluşu oldu desene Emre” ifadelerini kullandı.

AKP'YE YAKIN MEDYAYI DA

Emre Cemil Ayvalı, şimdi AKP'ye yakınlaşan Milat gazetesi yazarı, o dönem ise hükümete yakın Akit gazetesi yazarı olan Serdar Arseven'i de kızdırdı. Akit'i Sözcü gazetesiyle bir tutan mesaj paylaşan Ayvalı'ya, Akit sert tepki gösterdi.

Akit, "Bu danışmana, kim ne danışır" başlığıyla Ayvalı'ya tepki gösterirken, Arseven de, Ayvalı için, "Kripto" mesajı verdi.

Arseven, “AK Parti Grup Danışmanı Emre Cemil Ayvalı’yı cep telefonundan aradım. Akit’e hakaret ettiğini doğruladı!” derken, bir başka paylaşımında ise, “Akit’e hakaret eden İzmirli AK Parti danışmanı Emre Cemil Ayvalı hakkında bilgi yağıyor, devam dostlar, kripto mevzuları!” diye belirtti.

AYVALI'NIN YÜKSELİŞİNDE MAHİR ÜNAL'IN ROLÜ

Emre Cemil Ayvalı'nın yükselişinde AKP Sözcüsü Mahir Ünal’ın etkisi olduğu iddia edilmişti.

Ayvalı önce Ünal'ın danışmanı oldu. Son olarak da, Ayvalı’nın AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olmasında Ünal’ın rolü olduğu belirtilmişti.

Ayvalı'nın Mahir Ünal ile beraber fotoğrafları ortaya çıktı.

2013 yılında yan yana gözüken Mahir Ünal ile Ayvalı'yı, Ünal, Ayvalı'yı da etiketleyerek sosyal medya hesabından, "Aydın temayül yoklaması" diye duyurdu.

Yine 2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanı olan Mahir Ünal'ın yanında Emre Cemil Ayvalı'nın olması dikkat çekti.