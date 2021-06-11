FETÖ operasyonunda eski emniyet müdürünün eşi gözaltına alındı
FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, örgüt üyelerinin saklandıkları hücre evlerinde yakalanan 9 şüpheli arasında eski polis müdürü Nazmi Ardıç’ın eşinin de bulunduğu öğrenildi.
FETÖ'nün hücre evlerinde yüklü miktarda para ile yakalanan örgüt üyeleri arasında eski polis müdürü Nazmi Ardıç’ın eşi Nuray Ardıç da yer alıyor.
‘Futbolda Şike Kumpası’ davasında bin 972 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube eski müdürü FETÖ üyesi Ardıç'ın eşi Nuray Ardıç, yakalanan 6 kadın FETÖ üyesi arasında bulunuyor.
Öte yandan, baskın yapılan hücre evlerinden bir tanesinde baskın anı sırasında, evde bulunan örgütsel doküman, sohbet kasetleri, yurtdışı numaralarının yazılı olduğu telefon defteri ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e at kitaplar camdan aşağıya atıldı.
Materyallerin camdan atıldığını tespit eden polis ekipleri operasyonda camdan atılan materyallere el koydu.
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