FETÖ soruşturmasında 60 avukat için gözaltı kararı

12 Eylül 2020 Cumartesi, 05:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, avukatlık faaliyeti görüntüsü altında FETÖ soruşturmalarını örgüt lehine yönlendirme faaliyetlerine katılan ve bir kısmı hakkında daha önce işlem görmesine karşın bu faaliyetlerini sürdüren 60 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı. Bu kapsamda polis ekipleri Ankara merkezli 7 ilde, 48 avukat, 7 stajyer avukat, 3 ihraç edilmiş hâkim ve 1 ihraç hâkim adayı ile 1 hukuk fakültesi mezununun yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

İstanbul’da ise FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda, 13’ü sivil mahrem imam 31’i askeri personel ve öğrenci, toplam 44 kişiden 22’sini yakaladı.

Konya merkezli askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 zanlı, Balıkesir de ise Balıkesir Polis Okulu’nda mahrem imamlığı yaptığı belirlenen ve aralarında 1 komiser yardımcısı, 1 polis memuru, 5 öğretmen, 1 infaz koruma memurunun da bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Trabzon’da polisin düzenlediği operasyonda, FETÖ soruşturması kapsamında 5 yıldır aranan örgütün sözde “Gümüşhane mahrem imamı” N.Ç., yakalanarak gözaltına alındı.