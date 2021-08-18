FETÖ soruşturmasında aranan eski Danıştay üyesi Ankara'da yakalandı

"FETÖ üyesi ve yöneticisi olduğu" gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan firari eski Danıştay üyesi Hasan Hüseyin Y., Ankara'da gözaltına alındı.

AA
18 Ağustos 2021 Çarşamba, 17:06
FETÖ soruşturmasında aranan eski Danıştay üyesi Ankara'da yakalandı
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"FETÖ üyesi ve yöneticisi "olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan firari eski Danıştay üyesi Hasan Hüseyin Y.'nin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinden kurulan özel ekip harekete geçti.

Zanlının Etimesgut ilçesinde kayıtsız bir adreste saklandığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Polisi görünce kaçmaya çalışan firari eski Danıştay üyesi Hasan Hüseyin Y, kısa kovalamacanın ardından yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


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