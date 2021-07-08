FETÖ'cü general Serdar Atasoy gözaltına alındı
İtirafçı olduktan sonra serbest bırakılan Eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Serdar Atasoy gözaltına alındı.
Eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Serdar Atasoy gözaltına alındı.
Açıklamada, "Atasoy'un başka sanıkların yargılanmasına esas olarak tanık sıfatıyla dinlendiği Çanakkale ve Ankara ağır ceza mahkemelerindeki beyanlarında etkin pişmanlıkta bulunarak verdiği ifadelerinden vazgeçtiğini belirtmesi üzerine yargılanmakta olduğu Ankara 32.Ağır Ceza Mahkemesince 'kaçabileceği veya kaçma girişiminde bulunabileceğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu' gerekçesiyle, Ceza Muhakemesi Kanununun 100. Maddesi kapsamında çıkarılan yakalama emrine istinaden yakalandı" denildi.
NE OLMUŞTU?
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan eski Tuğgeneral Serdar Atasoy hakkında 32,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Atasoy hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak', ‘resmi belgede sahtecilik' ve ‘kamu kurum ve kuruşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından hazırlanan iddianame tamamlanmıştı.
Hazırlanan iddianamede, Serdar Atasoy'un İzmir Atatürk Yatılı Erkek Lisesi'nde okuduğu dönem FETÖ ile tanıştığı ve kendisinden sorumlu mahrem imamı tarafından Harp Okulu sınavlarına hazırlandığı belirtilmişti. Sınavda çıkabilecek soruların ise örgüt tarafından Atasoy'a verildiği kaydedilmişti.
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