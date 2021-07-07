FETÖ'nün ziyaretçisine yer tahsis etmeye doymuyorlar

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 13:47

Manisa’da AKP’li Yunusemre belediyesinin önceki gün yapılan meclisinde, “Kitap Kahvem” projesi için belediyeye ait Yunusemre millet çarşısı içerisindeki Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi’ndeki dersliklerin ve kütüphanenin kullanılabilmesi amacıyla protokol yetkisinin belediye başkanına verilmesi gündeme getirildi. Yetkinin ardından söz konusu yerlerin bir derneğe tahsis edileceği ifade edildi. Tahsisin, FETÖ lideri Fethullah Gülen’le Pensilvanya’da çekilmiş fotoğrafı olan ve AKP eski milletvekili Ekrem Erdem’in başkanlığını yaptığı Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’ne yapılacağı belirtildi.

Belediyenin CHP’li meclis üyesi Bülent Mersinli, söz konusu yerin ücretsiz bir şekilde derneğe tahsis edileceğini belirterek “peşkeş” çekileceğini vurguladı. Mersinli, söz konusu derneğe daha önce başka AKP’li belediyelerin de ücretsiz mekân tahsis ettiğini kaydetti. Erdem’in Gülen’le çekilmiş fotoğrafını da gösteren Mersinli, belediye başkanı Dr. Mustafa Çerçi’ye “Neden böyle bir derneğe hizmet ediliyor” sorusunu yöneltti. Çerçi’nin verdiği yanıtta ise derneğin başkanı Erdem’i yakından tanıdığını söylediği belirtildi. Ardından Çerçi, yetki talebini meclis üyelerine sundu. CHP’li ve İYİ Partili meclis üyeleri ret oyu verirken AKP’li ve MHP’li meclis üyeleri kabul oyu verdi. Karar, oy çokluğuyla kabul edildi.

AKP’Lİ İBB’DEN DE ‘FAYDALANMIŞTI’

İBB’yi AKP’nin yönettiği dönem olan 2018’de Erdem, derneği için Eyüpsultan’da mülkiyeti İBB’ye ait olan iki parsel üzerinde bulunan toplam 243 metrekarelik binayı ve bahçeyi eğitimde ve sosyal faaliyetlerde kullanmak üzere kendilerine tahsis edilmesini talep etmişti. Erdem’in talebi kabul edilerek mülkiyetler 25 yıllığına bedelsiz olarak derneğe devredilmişti.