FETÖ’cü general sınırda yakalandı

27 Şubat 2021 Cumartesi, 02:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy, eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz, emekli Tuğgeneral Celalettin Çoban ve mahrem imam olduğu belirtilen Yaşar Özdemir hakkında 27 Ocak’ta gözaltı kararı verdi. Bu kapsamda, Atasoy, Çoban ve Özdemir yakalandı. Atasoy ve Çoban, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özdemir tutuklandı. Cankıymaz hakkında ise yakalama emri çıkarıldı.

MSB, dün, yaptığı açıklamada Edirne’nin farklı hudut bölgelerinde beş kişinin Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “27 Ocak 2021 tarihinde verilen gözaltı kararı ile yakalanamayan ve hakkında yakalama emri çıkarılan şüpheli emekli Tuğgeneral N.C., Edirne’de, yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken kolluk kuvvetlerince yakalanmıştır” ifadelerini kullandı. Açıklamadaki N.C’nin FETÖ itirafçısı olan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı emekli Tuğgeneral Atasoy ile aynı soruşturmada yer alan ve aranan Nuri Cankıymaz olduğu ortaya çıktı. Cankıymaz’ın, Ankara’ya sevk edileceği belirtildi. Cankıymaz, 2011’de, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın orgeneral olduğu YAŞ kararı ile tuğgeneralliğe terfi ettirilmişti.