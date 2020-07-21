FETÖ’den açığa alınan 26 hâkim ve savcıdan 19’u darbe girişiminin ardından göreve başlamış

21 Temmuz 2020 Salı, 02:00

HSK 2. Dairesi, FETÖ ile iltisak ve irtibatları bulunduğu gerekçesiyle 26 hakim ve Cumhuriyet savcısını 10 Temmuz 2020’de görevden uzaklaştırdı. FETÖ irtibatı konusunda ise “çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, mahrem imamlara ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların anlatımları” gerekçe yapıldı.

Cumhuriyet’in yaptığı araştırma, açığa alınan 26 hâkim ve savcıdan 19’unun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından göreve başladığını ortaya koydu. Darbe girişiminin ardından yaklaşık 4 bin hâkim ve savcı, FETÖ gerekçesiyle meslekten ihraç edilirken bu tarihten sonra alınanlar ayrıntılı güvenlik soruşturmasından geçirildi.

HSK, hâkim adaylarıyla ilgili sadece Emniyet İstihbarat’tan değil, MİT’ten de kapsamlı araştırma raporu aldı. Buna karşılık, darbe girişiminin ardından hâkim ve savcı yapılanların arasından halen FETÖ şüphesi taşıyanların yer alması soru işaretlerine neden oldu. Bu durum, bu kişilere “referans olan” isimlere gözleri çevirdi.

7’Sİ AYNI KURADAN

En fazla açığa alınma, 26 Mayıs 2017’de mesleğe kabul edilenler yargı mensupları arasından çıktı. Burhaniye Hâkimi A.K., Muş Savcısı M.E.B., Midyat Hâkimi K.Y.T, Çüngüş Savcısı R.Ç., Bingöl Savcısı H.Ç, Şırnak Savcısı E.Ç., Tarsus Hâkimi M.Ç. bu tarihte yapılan kurayla mesleğe başladı. Savcı İ.H.E, 30 Eylül 2017’de atandı.

5 KİŞİ 2018’DE

İvrindi Hâkimi S.N.Ç, Kuşadası Savcısı R.Ç., Yenişehir Hâkimi M.M.K., Gölbaşı Savcısı S.Y 16 Ekim 2018’de göreve başladı. Ordu Hâkimi S.B. 12 Kasım 2018’da, Yalvaç Savcısı T.T. 7 Eylül 2019’da mesleğe adım attı.

DARBEDEN HEMEN SONRA

Danıştay Tetkik Hakimi Ç.K.G. 12 Ekim 2016, Gaziantep Savcısı M.C.G. 8 Kasım 2016’da, İzmir İdare Mahkemesi üyesi C.Y. 19 Ağustos 2016’da atandı. Savcı N.O. ve savcı G.K’nin, 26 Haziran 2016’da yapılan kura töreniyle görev yerleri belirlendi. Her iki isim, darbe girişiminden sonra 2 Ağustos 2016’da görevlerine başladı.

Ayrıca 3 yargıç da 17 Aralık 2013’teki yolsuzluk operasyonu sürecinden sonra atandı.