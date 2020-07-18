FETÖ'den tutuklanan hakimden Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' cezası

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, yargıda kritik birçok noktada halen FETÖ’cü yargıç ve savcıların olduğunu söyleyerek, “Bunları bilerek temizlemiyorlar çünkü biliyorki ne isterlerse yaptıracaklar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın akrabaları Man Adası’na usulsüz bir şekilde para transfer ettiğine dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu hakkında açılan tazminat davasında geçen günlerde karar verildi. İstanbul 5. Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu’nun 197 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Bu kararı veren hâkim Ülkü Ergin’in ise 2016 yılında FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandığı öğrenildi. Cumhuriyet’e konuşan avukat Celal Çelik, “Normalde dosyalar UYAP üzerinden dağıtılıyor. Bu dağıtıma müdahale edildiğini biliyorduk. Ancak bu dosyada böyle bir durum olmadı. Hâkimler bu davada bilerek görevlendirildi” dedi.

Bu yapılanın “şark kurnazlığı” olduğunu söyleyen Çelik, “Normal şartlarda FETÖ’den tutuklanan biri mesleğe geri dönüp böyle bir dosyaya bakamaz. Meslekten ihraç edilen ve mesleğe geri dönen bir kişi objektif olamaz” diye konuştu. Yargı içerisinde kritik birçok noktada halen FETÖ’cü yargıç ve savcıların olduğunu ileri süren Çelik, “FETÖ’cüler bilerek temizlenmiyor. Ne isterlerse yapacakları birileri var. Yargı içerisindeki bu kişiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları ne isterlerse onu yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘FETÖ TAKTİĞİ’

Avukat Celal Ülgen ise yapılanın bir FETÖ taktiği olduğunu söyleyerek “FETÖ yargısı sürecinde sanık ve şüphelilerin baskı altında gizli tanık yapıldığını hepimiz bilmekteyiz. Gene bu süreçte Ergenekon davası yargıçlarından Haşıloğlu’nun Çerkezköy’deki bir hukuksal açmazı nedeniyle baskı altında tutulduğu da bilinmektedir. Bugün ne yazık ki aynı taktikleri iktidar yargısından görmekteyiz” dedi.

Birçok yargıcın önce FETÖ soruşturmasına tabi tutulması sonra da bu yargıçlara operasyonel görevler verilmesinin belleklerden silinmediğini anımsatan Ülgen, “Yargının bu denli taraflı olduğu bir süreçte kendi inancındaki yargıçları kullanmak yerine FETÖ soruşturmasına tabi yargıçların kullanılmasının nedeni nasıl açıklanacak? Daha sonra bu sakıncalı ve netameli işler açığa çıkınca ‘Ne yapalım bunlar da şucuymuş bucuymuş’ diyebilmek için mi? Sanmıyorum ama bu da bir neden olabilir. Yeni bir aldatıldık savunması yapılabilir. Bana göre temel neden bu değil. Bu tür yargıçların direnme gücü olmadığı için yüzde 100 emin olarak operasyonel işlemler yaptırılmaktadır. Yargı tehdidi altındaki bir yargıçtan daha iyi kim yapabilir bu işleri” dedi.

ERGİN TUTUKLANMIŞTI

Ergin tutuklanmıştı Darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016 tarihinde, HSYK tarafından açığa alındıktan sonra Yunanistan’a kaçmaya çalışan 8 kişilik hâkimsavcı ekibinden olan Ülkü Ergin, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’ne konulan Ergin’in , Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi’nin 18 Ekim 2016 tarihli 1880 sayılı adli yargı kararnamesi ile Enez Hâkimliği’nden İstanbul Anadolu Hâkimliği’ne atandığı ortaya çıkmıştı. Ergin’in göreve nasıl döndüğü ise gizliliğini koruyor.