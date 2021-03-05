FETÖ'den yargılanan Mübariz Gurbanoğlu'nun cezası belli oldu

05 Mart 2021 Cuma, 13:16

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mubariz Gurbanoğlu ile 9 avukatı katıldı.

Tanıkların dinlenildiği duruşmada, savcının celse arasında sunduğu esasa ilişkin mütalaaya karşı sanık Gurbanoğlu'nun savunması alındı. Gurbanoğlu, mütalaaya katılmadığını ifade ederek, FETÖ'ye yardım etmediğini, FETÖ öğrencilerine burs vermediğini, FETÖ okullarının kapanmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Sanığın avukatlarının beyanlarının ardından yargılamanın sona ereceği bildirilen sanık Gurbanoğlu'nun son sözleri alındı.

Mubariz Gurbanoğlu, hakkındaki iddiaları reddederek, "Bu adam (Fetullah Gülen) sahtekardır. Ömür boyu bildiğim rotada yürüdüm. Adaletin işlemesini istiyorum. Türkiye sevdalısıyım. Beni bu ülkeden kovsanız dahi gidecek yerim yok. Mezar yerimi dahi burada Etiler'de aldım. Kaçmadım, kaçmam da. Babam hasta, tedavisinde yanında olmama ihtiyacı var. Gemilerim aylardır limanlarda bekliyor. Gemi personelim aylardır maaş alamıyor. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Gurbanoğlu'nu "FETÖ içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve aldığı ceza miktarını dikkate alarak tahliyesine karar veren heyet, sanık hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Gurbanoğlu'nun yakınları ve Azerbaycanlı kalabalık bir grup, tahliye haberi üzerine sevinç gözyaşları döktü.

Grup adliye koridorlarında slogan atarken, Gurbanoğlu'nun duruşmalarını takip eden ve önceki celselerde tanık olarak ifadesine başvurulan sanatçı Mahsun Kırmızıgül, ev hapsi kararının fazla olduğunu belirterek, sanığın haksız yere yargılandığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mubariz Mansimov Gurbanoğlu'nun, FETÖ kapsamında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

BİLAL ERDOĞAN'IN ESKİ ORTAĞI

2007’de Türkiye vatandaşı olan Azerbaycan asıllı Palmali Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın ortak olduğu BMZ Denizcilik’ten üç tanker kiralamasıyla adını duyurmuştu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve kayınbiraderinin 2014’te satın aldığı Tuzla Tankercilik de Palmali’ye çalışıyordu. Sadece Erdoğanlar değil AKP döneminde ihale zengini olan iş insanlarından, eski bakanlardan Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar’ın oğluna kadar şirketlerin Mansimov’la bağlantısı bulunuyordu. Tolga Ağar milletvekili seçildikten sonra Gurbanoğlu ile iş ilişkilerini kestiğini açıklamıştı.