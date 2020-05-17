‘FETÖmetre’nin mimarı komutan ‘pasif göreve’

17 Mayıs 2020 Pazar, 06:00

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ mensuplarını tespit etmede kullanılan “FETÖmetre” isimli çalışmanın mimarı olan, deniz yetki alanları konusundaki çalışmaları Libya ile anlaşmaya da temel oluşturan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla görevinden alındı.

Libya’yla yapılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasından sonra Yaycı’nın bu konudaki çalışmalarını isim vererek öven Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısına iki ay kala alışılmışın dışında Yaycı’yı “pasif görev” olarak tabir edilen göreve ataması dikkat çekti.

Yaycı’nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Kararda, TSK içinde başka bir atama yer almadı. TSK teamüllerinde görev değişiklikleri ve atamalar ağustos ayında, cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan YAŞ’ta veriliyor ve yeni görevler 30 Ağustos’ta resmen başlıyor. Ancak Yaycı için isme özel atama kararı yayımlama yoluna gidildi.

AKAR RAHATSIZDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Libya’yla yapılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının mimarı olarak Yaycı’nın gösterilmesinden ve basına demeç vererek kamuoyu önünde “görünür olmasından rahatsızlık duyduğu”, Yaycı’nın bu konudaki konferanslarda konuşmasına engel olduğu, kulislere yansımıştı. Akar’ın, Libya ile yapılan anlaşmanın 10 yıldan fazla bir geçmişi olduğunu anımsatmasıyla Yaycı’nın “Libya Anlaşması’nın mimarı” olarak anılmaması için AKP’nin önde gelen isimlerine tavsiyede bulunduğu da belirtilmişti.

‘İSTİFA EDECEKTİ’ İDDİASI

Geçen yılki YAŞ toplantısında koramiral olması beklenirken terfi ettirilmeyen Yaycı’nın bu yılın başında, “üzerindeki baskılardan dolayı istifanın eşiğinde olduğu” yazılmıştı. Yaycı, bu yılki YAŞ’ta da terfi durumu görüşülecek amiraller arasında yer alıyor. Yaycı, son dönemde TSK içinde ismi ön plana çıkan ve “pasif görevlere” atanan üçüncü komutan oldu.

Daha önce Erdoğan’ı alkışladığı için CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin “Apoletlerini sökeceğim” dediği, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarını yöneten Orgeneral Metin Temel de 2018 sonunda 2. Ordu Komutanlığı’ndan Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı’na atanmış, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı olan Korgeneral Zekai Aksakallı da 2017 YAŞ’ında 2. Kolordu Komutanlığı’na getirilmişti.

ŞARTNAMEYE UYMAYAN İHALEYİ DURDURDUĞU İÇİN

Emekli Hâkim albay Ahmet Zeki Üçok, Yaycı’nın görevden alınmasına ilişkin Odatv’de kaleme aldığı yazıda çeşitli iddialarda bulundu.

Üçok, Deniz Kuvvetleri’nde bulunan torpidolarda kullanılan teller için açılan ihaleyi Deniz Kuvvetleri Lojistik Başkanı’nın bir yakının kazandığını, ancak tellerin ihale şartnamesine uygun olmadığının tespit edilmesi üzerine Yaycı’nın malzemelerin teslim alınmaması için emir yayımlattığını yazdı.

İhaleyi kazanan müteahhitin şikâyeti üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın talimatıyla Yaycı hakkında inceleme başlatan teftiş kurulunun Yaycı’nın görevinden uzaklaştırılmasını istediğini belirten Üçok, “TSK Personel Kanunu’na göre, haklarında soruşturma açılan general ve amiraller soruşturma sonuçlanıncaya kadar terfi edemezler. İki ay sonra YAŞ toplanıp terfilere karar verecek. Eğer Yaycı hakkında dava açtırılırsa işlem tamam olur, terfi ettiremezsin. Yasal süreç böylece başlatılır. Sadece ihale şartlarına uygun olmayan malzemeleri teslim almayın diye emir yazılması talimatı veren Tümamiral Cihat Yaycı hakkında Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler anında soruşturma izni verir ve dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderir. Bakan Akar, MSB Teftiş Kurulu Raporu’nu ve Genelkurmay Başkanı’nın soruşturma iznini koltuğunun altına alır, görev yerinden uzaklaştırılması için doğru Cumhurbaşkanı’nın yanına gider...” dedi.