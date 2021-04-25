Beşiktaşlı yönetici Kocadağ'dan Fenerbahçe'ye FETÖ sorusu

25 Nisan 2021 Pazar, 02:18

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ 3-1 kazandıkları Kayserispor karşılaşmasından sonra açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada çok ciddi algılar yapıldığını belirten Kocadağ, "11 tane aslan oyuncumuz aslan gibi mücadele etti ve hakkıyla kazandılar" dedi.

Beşiktaş yöneticisi Kocadağ, hakem Cüneyt Çakır ile ilgili değerlendirme de yaptı. Kocadağ: "Cüneyt hoca Türkiye'nin en önemli hakemlerinden birisi. Bugün gününde değildi. Cüneyt Çakır felaket bir maç yönetti. Pedro Henrique nasıl sahada kaldı, hayretler içinde izledik. Kalitesine yakışmayan bir maç yönetti, Verilmeyen penaltımız da var. Cüneyt Çakır Kayserispor'u maçta tuttu" diye konuştu.

FENERBAHÇE'YE SERT SÖZLER

Zirve yarışındaki rakipleri Fenerbahçe hakkında sert sözler söyleyen Kocadağ şöyle konuştu: "Sürekli konuşanlar Beşiktaş - Fenerbahçe maçından sonra bir suskunlaştı. 'Futbolda FETÖ var' diyenler, VAR'daki adamın ailesine kadar araştıranlar sessizliğe büründü. Bu düzenle gitmez diyen yöneticiler sessizliğe büründü. Her maç sonunda çıkıp iPad'lerle sunumlar yapıp algı yaratanlar, ne MHK'yı, ne hakem camiasını, ne federasyonu, ne yayıncı kuruluşu bıraktılar. Bir anda memnuniyetsizlik gitti. Yerine memnuniyet geldi. Bu da gerçekten ilgirç bir durum. Bu düzenle gitmez diyenler sessizliğe büründü. Ne değişti? Ne oldu, bir şey mi oldu? Demek ki bizim bilmediğimiz bir şey var memnuniyet oluşmuş demek ki! Bu konuyu kamuoyunun dikkatine sunuyorum."

TFF 'FUTBOLDA FETÖ' İDDİASINI SAVCILIĞA GÖTÜRMÜŞTÜ

Fenerbahçe-Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından Ankara ekibinin attığı ikinci golün ofsayt olmasına rağmen sayıldığını iddia etmişti. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen, düzenledikleri basın toplantısında VAR hakemi ve operatörünü 'FETÖ bağlantılı' olmakla suçlamıştı. TFF, konuyla ilgili savclığa başvurup suç duyurusunda bulunmuştu.