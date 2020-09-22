FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik 19 ilde düzenlenen operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2020 Salı, 10:24
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