FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı var
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik 19 ilde düzenlenen operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.
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