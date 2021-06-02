FETÖ’nün firari ismi, Yarbay Ali Tatar’ı hedef aldı

02 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

FETÖ’nün firari ismi Tuncay Opçin, FETÖ’nün “Amirallere suikast” kumpasları sürecinde hakkında ikinci kez tutuklama kararı verilmesi üzerine, yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar’ı hedef aldı. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Tuncay Opçin, Ali Tatar için “Ali Tatar Alevi olmasaydı, intiharı bu kadar gündemde kalır mıydı” dedi. Tatar’ın eşi Nilüfer Tatar, “Ali’yi bunlar hem fişlediler hem tutukladılar. Ali Alevi kimliğiyle değil onuruyla, isyanıyla gündemdeydi” diye konuştu. Tatar’ın abisi Ahmet Tatar da, “Amaçları Yarbay Ali Tatar’ı itibarsızlaştırmaktır Bize yaşattıkları karanlık kumpas dönemini ne biz unutuyoruz ne de bu ülkenin insanları...” dedi.

FETÖ’cü Tuncay Opçin tiwetter hesabında, “Ali Tatar, intihar etti. Ölümünde herhangi bir şüpheli durum mu var? Gözaltında kötü muamele mi gördü? İşkence mi yaptılar? Tatar’ın ölümü hiç şüphesiz, ailesi için telafisi mümkün olmayan bir kayıp. Ancak o kadar, ne artısı ne de eksisi var. Ölüm istismarı en büyük ayıptır” ifadelerini kullandı. Opçin ardından, “Ali Tatar Alevi olmasaydı, intiharı bu kadar gündemde kalır mıydı?Tatar’dan iki ay sonra, YAŞ’ta amirallik sırasındaki, Kurmay Albay Berk Erden intihar etti. Peki, Erden niye gündeme getirilmiyor? Çünkü istismar edebilecekleri bir kimliği, kışkırtılacak kitlesi yok” paylaşımını yaptı.

CİNAYET İŞLEDİLER

Tatar’ın eşi Nilüfer Tatar gazetemize konuşarak, “Ali’nin adıyla böyle bir açıklama yapmaya hiç utanmıyorlar. Tekrar gündeme gelmeye çalışıyorlar. Bir kere Ali’yi bunlar Alevi kimliğiyle fişlediler. Ali’yi sorgularkek, Ali’nin email adresinin karşısına benim doğduğum köyün adını yazdılar. Çünkü benim kimliğimde Alevi köyü ismi var. Ali’nin doğum yeri Ankara göründüğü için Ali’yi fişleyemiyorlardı. Ali’yi bunlar hem fişlediler hem tutukladılar. Cinayeti işlediler şimdi de Ali’nin üzerinden gündeme gelmeye çalışıyorlar. Ben bunları zaten katil olarak nitelendiriyorum. Büyük suçlar işlediler. Ama hala ne yakalanabildiler ne ceza aldılar. Ali Alevi kimliğiyle değil onuruyla, isyanıyla gündemdeydi” ifadelerini kullandı.

Tatar’ın abisi Ahmet Tatar ise Tuncay Opçin gibi kişilerin kinlerinin içlerine sığmayıp taştığını dile getirerek, “Yine bizim üstümüze musallat oluyorlar. Amaçları bu milletin kalbinde, yüreğinde silinmez bir yer edinmiş olan Yarbay Ali Tatar’ı itibarsızlaştırmaktır. Bunu zaten 2009’da Ali’nin hakka yürümesinden sonra onun kimliği, inancı üzerinden ısrarla devam ettiriyorlar. Bize yaşattıkları karanlık kumpas dönemini ne biz unutuyoruz ne de bu ülkenin insanları unutacak” diye konuştu.