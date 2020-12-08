FETÖ'nün GATA'daki yapılanması: 37 gözaltı kararı

FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada 14'ü aktif 31 doktor, 6 mahrem imam toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA
08 Aralık 2020 Salı, 09:05
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