FETÖ’nün ‘Hizmet hattına’ operasyon: 12 İnfaz koruma memuru gözaltında
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ’nün mahrem abilerinin ‘Hizmet hattıyla’ memurları ardışık aradıkları öne sürülen 12 infaz koruma memurundan 6’sı adliyeye sevk edildi. Bu soruşturmanın TSK’nın mahrem yapılanmasını ortaya çıkaran ardışık/ankesör soruşturması ile benzer nitelikte olduğu değerlendiriliyor.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ TEM Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ’nün mahrem Ceza İnfaz Koruma Memurları Yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, “Mahrem abi” ile irtibatı tespit edilen 12 infaz koruma memuru hakkında gözaltı kararı verdi.
ANKESÖR SORUŞTURMASI İLE BENZER NİTELİKTE
Soruşturmada, ‘Mahrem abilerin’, maiyetindeki infaz koruma / zabit katibi memurları ile irtibatını "Hizmet Hattı" adı verilen cep telefonu numaralarını kullanmak ve memurları ardışık aramak suretiyle yaptıkları tespit edildi.
Aynı zamanda, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının, TSK’nın mahrem yapılanmasını ortaya çıkaran ardışık/ankesör soruşturması ile benzer nitelikte olduğu, bu nedenle ülke genelinde tatbiki mümkün ceza infaz kurumları mahrem yapılanmasını ortaya çıkarabilecek nitelikte olduğu değerlendiriliyor.
Emniyete getirilen 12 şüpheliden 6’si bugün adliyeye sevk edidi.
Video Haberler
- Eski manken zorla mahkemeye getirilecek
- Nostaljik tramvayda böyle görüntülendiler!
- A Haber fena yakalandı! İşte o anlar
- Avukatlardan adliyede 3 dakikalık alkışlı eylem
- Çorum'dan, Konya'ya paraşütle uçtu
- Korkunç saldırı! Yere düşen kadını defalarca tekmeledi
- İstanbul'da rezaletin görüntüsü! Canlı yayın yaptılar
- 45 yıllık aracına böyle ilan verdi: Aracımı ancak...
- “İktidar sopasında olan baroya mı gidecekler?”
- Dünyanın en zehirli balığı! Tatilciler tedirgin