FETÖ’nün ‘Hizmet hattına’ operasyon: 12 İnfaz koruma memuru gözaltında

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 14:33

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ TEM Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ’nün mahrem Ceza İnfaz Koruma Memurları Yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, “Mahrem abi” ile irtibatı tespit edilen 12 infaz koruma memuru hakkında gözaltı kararı verdi.

ANKESÖR SORUŞTURMASI İLE BENZER NİTELİKTE



Soruşturmada, ‘Mahrem abilerin’, maiyetindeki infaz koruma / zabit katibi memurları ile irtibatını "Hizmet Hattı" adı verilen cep telefonu numaralarını kullanmak ve memurları ardışık aramak suretiyle yaptıkları tespit edildi.

Aynı zamanda, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının, TSK’nın mahrem yapılanmasını ortaya çıkaran ardışık/ankesör soruşturması ile benzer nitelikte olduğu, bu nedenle ülke genelinde tatbiki mümkün ceza infaz kurumları mahrem yapılanmasını ortaya çıkarabilecek nitelikte olduğu değerlendiriliyor.

Emniyete getirilen 12 şüpheliden 6’si bugün adliyeye sevk edidi.