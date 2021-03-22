FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasında yeni gelişme
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın da aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı davada, celse arasında mütalaa verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın da aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı davada, celse arasında mütalaa verildi.
Firari sanık Rızanur Meral'in eşi Zeynep Meral'in de arasında bulunduğu toplam 19 sanık hakkında "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis talep edildi. 11 sanık hakkında "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteyen savcı, bir sanık hakkında ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edildi. Mütalaada firari sanıklar Fethullah Gülen, Rızanur Meral, Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz'in dosyasının ise ayrılması talep edildi.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, mütalaaya karşı sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.
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