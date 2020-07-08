"FETÖ’nün işi tamamlanıyor"

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen çoklu baro düzenlemesini öngören yasa teklifine CHP muhalefet şerhi verdi. CHP’nin muhalefet şerhinde teklifin FETÖ’nün yarım kalan işini tamamlamak anlamına geldiği belirtilerek “Zihniyet olarak aynı kökten gelenler, istedikleri kadar kavgalı görüntüsü versin, bu ve benzeri düzenlemelerle birlikteliklerini tüm kamuoyu görmektedir” denildi.

CHP’nin Adalet Komisyonu’nda kabul edilen çoklu baro düzenlemesini öngören yasa teklfine verdiği muhalefet şerhinde, teklifle ilgili yaşanan süreç aktarıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ankara Barosu’nu hedef almasıyla başlayan süreçte baro başkanlarının gerçekleştirdiği eylemler sıralanırken, baro başkanlarının Meclis yerleşkesine dahi alınmadığı ifade edildi. CHP’li komisyon üyeleri Zeynel Emre, Tufan Köse, Rafet Zeybek, Turan Aydoğan, Alpay Antmen ve Süleyman Bülbül’ün imzasıya verilen şerhte, özetle şunlar yer aldı:

Yarım kalan iş: 2013 yılında FETÖ’nün baroları etkisiz kılma amaçlı projesinin esas alındığı teklifle; adeta FETÖ’nün yarım kalan işi tamamlanmaktadır. Zihniyet olarak aynı kökten gelenler, istedikleri kadar kavgalı görüntüsü versin, bu ve benzeri düzenlemelerle birlikteliklerini tüm kamuoyu görmektedir. Bir ilde birden fazla baronun kurulmasına imkân veren “çoklu baro” uygulamasının avukatlar arasında siyasi bölünmelere doğal zemin hazırlayacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Teklifle bir yandan baroların siyaset yapması kurumsallaştırılırken diğer yandan da savunmanın siyasi görüş, etnik köken, inanç temelli barolara bölünmesine neden olacaktır. Siyasal ve dinsel faktörler, ideolojik ayrışmalar öne çıkacaktır. Yüzde 20’lere inmiş durumdaki yargıya güven daha da düşecektir.

Delegasyonu zayıflatılacak: İktidara bağımlı olmayan başta İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının TTB Genel Kurul delegasyonundaki etkisini zayıflatma amacı taşıyan teklife göre, 99 üyeli bir baro ile 9999 üyeli bir baro, TTB’ye aynı sayıda delege gönderecek. Bu çarpık ve çarpılmış anlayışa göre; son nüfus sayımında 84 bin 600 kişi ile Türkiye’de en az kişinin yaşandığı il olan Tunceli ile 15 milyon 519 bin 267 kişiyle en kalabalık nüfusa sahip il olan İstanbul’un milletvekili sayısını eşitlemek gerekecektir. l ANKARA