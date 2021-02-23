FETÖ'nün TSK yapılanmasına mahrem operasyon

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılamasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı.

AA
23 Şubat 2021 Salı, 10:05
FETÖ'nün TSK yapılanmasına mahrem operasyon
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Konya merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılamasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, askeri personele "Mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen 12 şüpheli ile örgütün TSK'ye yerleştirdiği iddiasıyla 3 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Konya merkezli 10 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 12'si gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


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