FETÖ'nün üst düzey ismi: "Örgüt öz eleştiri yapmalı"

13 Temmuz 2021 Salı, 12:02

MİT tarafından yakalandığını duyurulan FETÖ/PDY'nin üst düzey ismi Orhan İnandı’nın, yakalanmadan bir süre önce yaptığı örgüt toplantılarında "On binlerce insanın hayatı alt üst oldu, örgüt öz eleştiri yapmalı" dediği belirtildi.

FETÖ’nün Orta Asya Genel Sorumlusu olduğunu itiraf eden Orhan İnandı’nın kendisine yakın örgüt üyelerine, “Çoğu zaman vicdan muhasebesi yapıyorum ve şunu görüyorum; ben de dahil örgüt yöneticileri yüzünden, on binlerce insan işinden oldu, hayatlar alt üst oldu. Bizlerse lüks yaşam sürmeye devam ediyoruz. Bu duruma ‘yolun kaderi’ diyemeyiz. Örgüt bir öz eleştiri yaparak yanlışlarını kabul etmeli ama bunu yapacak cesaret ben de dahil kimsede yok” dediği ortaya çıktı.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İSTEMEDİ

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirten İnandı, FETÖ/PDY’yi hizmet hareketi olarak nitelendirdi. İnandı, ifadesinde “Hizmet hareketi mensubuyum, hizmet hareketi içerisinde çeşitli görevler aldım, hizmet hareketi içerisinde bulunan şahıslara görevler verdim, hizmet hareketi içerisinde yaklaşık 35-36 sene kadar bulundum” şeklinde ifade verdi.

