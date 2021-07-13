FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
İstanbul merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) TSK yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 18'i yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla sözde ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine, Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim görürken ihraç edilen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
18'İ YAKALANDI
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 18'i yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Diğer 9 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Video Haberler
- Bursa'da meydan kavgası kamerada
- Fren yerine gaza bastı, 5 metreden aşağı uçtu
- Kırgızistan’da sel: 6 ölü, 2 kayıp
- Asırlık çınarın dalı böyle devrildi, faciadan dönüldü
- Taciz iddiası! Damat ve gelin tarafı birbirine girdi
- Yolcu otobüsüyle İBB aracı çarpıştı: 4 yaralı
- Bodrum'da feci kaza: 2 ölü
- Çin’de otel çöktü: 1 ölü, 10 kayıp
- Belediye, kanoladan kendi akaryakıtını üretiyor
- Fren yerine gaza basınca komşusunun bahçesine uçtu
En Çok Okunan Haberler
- Bir kripto para vurgunu daha
- Altaylı'dan Garipoğlu ailesine sert tepki
- ABD'li rapçi canlı yayında öldürüldü!
- Seçmeninden MHP'ye rest
- Erdoğan bayram tatili süresini açıkladı
- Yunanistan'dan büyük skandal!
- Haklarında suç duyurusunda bulunuldu
- 'Bataklık'tan geriye kalan '5 milyon dolar'
- Garipoğlu ailesinin bir skandal fotoğrafı daha çıktı!
- Sır perdesi aralandı: 'Bazı alıcılar AKP'li'