Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in velayet davasında tanıklar dinlendi
Şarkıcı Özcan Deniz'in oğlunun velayetini almak için eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının 2. duruşması görüldü.
Özcan Deniz 2019 yılında boşandığı Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlunun velayeti için dava açmıştı.
İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Özcan Deniz ve Davalı Feyza Aktan geldi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.
Gizlilik kararı olan duruşmaya, basın mensupları alınmadı.
Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz kardeşine destek olmak için adliyeye birlikte gelirken Feyza Aktan ise ablası ve yakınlarıyla birlikte geldi.
Duruşmada, aile dostları olan Minik Kalplerle El Ele Derneği (MİKA-DER) Başkanı Nesrin Ercan, bebek bakıcısı ve komşularının Özcan Deniz'in tanıkları olarak dinlendiği öğrenildi.
Feyza Aktan'ın ablası ve iki komşusunun da tanık olarak dinlendi. Yaklaşık 3 saat süren duruşmada mahkeme diğer tanıkların da dinlenmesi için duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.
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