Feyzioğlu'na yönelik yeni bir istifa daha

25 Haziran 2020 Perşembe, 21:18

Baro başkanlarının 19 Haziran’da başlattığı “Savunma yürüyor” eylemi Ankara’ya 300 metre kala 22 Haziran günü engellendiği sırada TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, 15 baro başkanı ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etmişti. Feyzioğlu ertesi gün polis engeli nedeniyle Eskişehir Yolu üzerinde bekleyişini sürdüren baro başkanlarının yanına gitmiş ancak başkanları arkasını dönerek “Dün neredeydin” demişti.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'na yönelik tepkiler sürüyor. Şanlıurfa Barosu delegelsi Ferhat Karataş, yaptığı yazılı açıklamada, TBB Adli Yardım Komisyonu Başkanvekilliği görevini 4 yıldır meslektaşlarına yardımcı olabilmek için gönüllü ve istekle yerine getirmeye çalıştığını ifade etti.

‘Savunma Yürüyüşü’nün en temel anayasal hak olduğunu ve bunun engellendiğini" belirten Karataş, “Avukat cübbesinin yakasına yapışılıyor ve hatta darp ediliyorken gelinen süreçten ve bugünkü hukuksuz uygulamalardan baro başkanlarını tutup hedef gösteren, başkanlara yönelik ‘Baroları terörize ediyorsunuz’ diyen, meşruiyeti tartışmalı hale gelen, TBB Başkanı ile aynı çatı altında gerek görev yapmak, gerek meslek onurum, gerek hukuk nosyonum açısından imkansız hale gelmiştir” dedi.

Karataş, hukukun ve savunmanın ayaklar altına alındığını ifade ederek açıklamasına şöyle devam etti:

"Avukatlar bu onurlu mücadeleyi verenleri, bu mücadeleyi görmezden gelip baro başkanlarının yanında durmayanları unutmayacaktır. Bu sebeple TBB Adli Yardım Komisyonu Başkanvekilliği görevimden 24.06.2020 tarihi itibariyle istifa ediyorum."