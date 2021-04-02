FIBA EuroBasket kura çekiminde Türkiye 3. torbada

02 Nisan 2021 Cuma, 22:54

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Almanya’nın başkenti Berlin’deki Verti Müzik Salonu’nda gerçekleşecek Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2022 kura çekimi öncesi torbaları açıkladı.

Türkiye A Erkek Milli Takımı; Polonya, Hırvatistan ve Slovenya ile üçüncü torbada yer alacak.

Çekya, Gürcistan, Almanya ve İtalya’nın ev sahipliğinde yapılacak 41’inci EuroBasket’e katılma hakkı kazanmış 24 ülke 6 takımdan oluşan dört gruba ayırılacak ve kura çekimi 29 Nisan Perşembe günü TSİ 14.00’de gerçekleşecek.

Kura çekimi, FIBA’nın YouTube kanalı ve FIBA EuroBasket resmi Facebook sayfasında canlı yayımlanacak.

Almanya’daki koronavirüs salgını durumu nedeniyle kısıtlamalar göz önünde bulundurularak, kura çekimi dört ulusal federasyon ve sınırlı sayıda konuğun katılımıyla kapalı kapılar ardında yapılacak.

Kura çekimi torbaları, FIBA Dünya Erkekler Sıralaması’na göre oluştu. Torbalar şu şekilde:

1. Torba: İspanya, Sırbistan, Yunanistan, Fransa

2. Torba: Litvanya, Rusya, İtalya, Çekya

3. Torba: Polonya, Hırvatistan, Türkiye, Slovenya

4. Torba: Almanya, Ukrayna, Finlandiya, Gürcistan

5. Torba: Belçika, Macaristan, İsrail, Büyük Britanya

6. Torba: Bosna Hersek, Hollanda, Estonya, Bulgaristan



FIBA EuroBasket 2022’nin ev sahipleri Çekya, Gürcistan, Almanya ve İtalya, sıralamayı dikkate alarak, ilgili ülkede grup aşamasını oynayacak bir ortak federasyon seçme hakkına sahip.

Almanya ile Litvanya’nın yanı sıra Çekya ulusal federasyonu ve Polonya arasındaki anlaşmalar geçen ay açıklanmıştı. Diğer iki FIBA EuroBasket 2022 ev sahibi Gürcistan ve İtalya’nın ortak federasyonları daha sonraki bir aşamada onaylanacak.

FIBA EuroBasket 2022’de grup aşaması müsabakaları; Almanya’nın Köln; İtalya’nın Milan, Gürcistan’ın Tiflis, ve Çekya’nın Prag kentlerinde oynanacak. 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliğin final etabı Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek.



