Fidan dikimi için kampanya başlatan TEMA'nın internet sitesi yoğunluktan çöktü
TEMA Vakfı, Türkiye’nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına karşı “Hep birlikte yaşamı da umudu da yeniden yeşerteceğiz” sloganıyla Adana, Mersin, Antalya ve Muğla’da ağaçlandırma kampanyası başlattı.
Kampanyaya olan yoğun ilgiden internet sitelerinin ve hatlarının çöktüğünü belirten TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “16 bin kişi sitemize aynı anda girdi. İlgi için teşekkür ediyoruz. Bu yaşadığımız sorunları da hızla çözmeye çalışıyoruz. En büyük yangın olduğunu gözlemlediğimiz 4 ili belirledik. Vatandaşlarımız ister 4 ilden 1’ini seçerek fidan yardımı yapabilir isterse de ‘şu kadar para yolluyorum siz bunu 4 ile verin’ diyebilir. Biz de bu parayı oradaki Orman bölge müdürlüklerine aktaracağız” dedi.
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