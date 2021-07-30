Galatasaray ve Antalyaspor'dan TEMA vakfına destek maçı!
Galatasaray, Antalyaspor ile hazırlık maçında karşılaşacağını duyurdu. Kazanılacak gelirin TEMA Vakfı'na bağışlanacağı ifade edildi.
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamalada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktörümüz Sn. Fatih Terim'in fikrî önderliğinde, Sn. Ersun Yanal'ın da katkısı ile geliri Tema Vakfı'na bağışlanacak, bir hazırlık maçı oynanması planlanmıştır.
Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor el ele, umutları yeniden yeşerteceğiz."
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de "Hep birlikte, yeniden yeşerteceğiz umutları" tweetini paylaştı.
Teknik Direktörümüz Sn. Fatih Terim'in fikrî önderliğinde, Sn. Ersun Yanal'ın da katkısı ile geliri Tema Vakfı'na bağışlanacak, bir hazırlık maçı oynanması planlanmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 30, 2021
Galatasaray ve Fraport TAV @Antalyaspor el ele, umutları yeniden yeşerteceğiz. pic.twitter.com/H15iyX7xsb
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