FIFA 21'de Zlatan-Bale kaosu

25 Kasım 2020 Çarşamba, 13:05

Zlatan Ibrahimovic ve Gareth Bale, EA Sports’un popüler oyunlarından olan FIFA 21’de imaj haklarının izinsiz kullanıldığını söyleyerek soruşturma başlatılmasını istedi.

Sky Sports’da yer alan haberde, 6 Ekim’de EA Sports tarafından piyasaya sürülen FIFA 21’de, üretici firmanın lisans haklarını ihlal ettiği belirtildi. Oyunda kullanılan görüntülerin kendilerinden izin alınmadan kullanıldığını söyleyen Ibrahimovic ve Bale, yetkililerden açıklama yapılmasını talep etti. EA Sports’dan yapılan açıklamada her iki oyuncunun da imaj haklarının FIFPro üzerinden alındığı ve lisans belgelerinin ellerinde olduğu ifade edildi. Ibrahimovic, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kendisinin FIFA 21’de görüntüsünün ve isminin kullanılması için izin vermediğini ve FIFPro’ya üye olmadığını söyledi. İsveçli oyuncu ayrıca; ‘’ EA Sports’a adımı ve yüzümü kullanması için kim izin verdi? FIFPro üyesi değilim ve eğer öyleysem, bu bana sorulmadan yapıldı. EA Sports’un ve FIFPro’nun beni kullanarak para kazanmasına asla izin vermedim. Birileri bunca yıldır herhangi bir anlaşma yapmadan adım ve yüzümden para kazanıyor. ‘’ ifadelerini kullandı.

EA Sports şirketinin sözcüsü Sky Sport’a yaptığı açıklamada; "EA Sports FIFA, dünyanın önde gelen futbol video oyunudur ve her yıl farklı bir deneyim yaratmak için çok sayıda lig, takım ve bireysel yeteneklerle birlikte çalışarak oyuncunun benzerlik haklarını güvence altına alıyoruz. Oyunculara fayda sağlayacak anlaşmaları müzakere etmek için lisans veren profesyonel futbolcuların temsilcisi FIFPro ile uzun süredir iş birliği içerisindeyiz. ‘’ dedi.

Oyuncuların isim ve yüzlerinin kullanılması için futbolculara yüksek rakamlar ödeyen EA Sports’un David Beckham için 40 milyon sterlin ödediği açıklanmıştı.