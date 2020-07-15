FIFA açıkladı! Önümüzdeki sezona kadar uzatıldı...

FIFA, pandemi döneminde takımlara verilen 5 oyuncu değişikliği hakkının 2021 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2020 Çarşamba, 17:17
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FIFA, 1 Ocak 2021 tarihine kadar uygulanacak olan 5 oyuncu değişikliği kuralının 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.


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