FIFA Başkanı Infantino hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturması

31 Temmuz 2020 Cuma, 03:00

İsviçre Federal Başsavcılığı, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddialarını gerekçe göstererek soruşturma başlattı.

Özel olarak görevlendirilen savcı Stefan Keller'ın yürüttüğü soruşturmada, Infantino ile İsviçre Başsavcısı Michael Lauber arasındaki ilişki incelenecek.

Geçen hafta istifasını veren Lauber, 2015'te başlatılan FIFA'daki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının başında yer almıştı.

Infantino, hakkındaki yolsuzluk iddiaları yüzünden istifa etmek zorunda kalan Sepp Blatter'in yerine 2016'da FIFA Başkanı seçilmişti.

Infantino seçimi kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, "FIFA'nın imajını ve saygınlığını geri getireceğiz ve dünyadaki herkes bizi alkışlayacak" demişti.

50 yaşındaki İtalyan asıllı İsviçreli spor yöneticisi, daha önce UEFA Genel Sekreterliği görevinde de bulunmuştu.

BLATTER VE PLATİNİ CEZA ALMIŞTI

FIFA yolsuzluk iddiaları ile ilgili daha önce de gündeme gelmişti.

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter ve eski UEFA Başkanı Michel Platini, ulusal ve uluslararası düzeyde futbolla bağlantılı organizasyonlarda sekizer yıl boyunca yer almasına yasak getirilmişti.

FIFA'dan yapılan açıklamada, soruşturmanın ve verilen men cezalarının nedeni olarak Blatter tarafından Şubat 2011'de Platini'ye yapılan 2 milyon İsviçre frangı ödemenin hiçbir yazılı yasal dayanağının bulunmaması gösterilmişti.