FIFA, Brezilya ve Arjantin federasyonlarına soruşturma açtı
FIFA, olaylı Brezilya-Arjantin karşılaşması ardından her iki takımın federasyonuna da soruşturma başlatıldığını duyurdu.
FIFA, Brezilya-Arjantin maçında yaşanan olaylar nedeniyle, her iki ülke federasyonu hakkında da disiplin soruşturması başlattı.
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