FIFA, Brezilya ve Arjantin federasyonlarına soruşturma açtı

FIFA, olaylı Brezilya-Arjantin karşılaşması ardından her iki takımın federasyonuna da soruşturma başlatıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2021 Salı, 18:47
FIFA, Brezilya ve Arjantin federasyonlarına soruşturma açtı
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FIFA, Brezilya-Arjantin maçında yaşanan olaylar nedeniyle, her iki ülke federasyonu hakkında da disiplin soruşturması başlattı.

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