FIFA'dan yapılan açıklamada, maçın ertelenmesi sırasında ortaya çıkan görüntülerin kabul edilemez olduğu belirtilerek, "Futbolseverler, dünya futbolunun en önemli iki ülkesi arasında oynanan maçı izleme olanağından yoksun kaldı. 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde ertelenen Brezilya-Arjantin maçı sırasında ortaya çıkan görüntüleri, esefle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
Sao Paulo kentinde Brezilya ile Arjantin arasında oynanan karşılaşma, Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı görevlilerinin, Brezilya'nın Covid-19 salgınına karşı aldığı tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 4 Arjantinli futbolcuyu almak üzere 6. dakikaya gelinirken sahaya girmesinin ardından askıya alınmıştı.
Yetkililer, İngiltere'de forma giyen Arjantinli Emiliano Martinez, Cristian Romero, Gio Lo Celso ve Emiliano Buendia'nın, son 14 günde İngiltere'de bulunmalarına rağmen göç idaresinin Brezilya'ya girmek için istediği yeminli beyanda son 14 günde İngiltere'de bulunmadıklarına dair belge imzalamak suretiyle yasaları çiğnediğini belirtmişti.
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