FIFA En İyiler Ödülleri'nin finalistleri açıklandı
2020 FIFA En İyiler Ödülleri için yarışacak finalistler belli oldu.
2020 FIFA En İyiler Ödülleri için yarışacak finalistler belli oldu.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, farklı kategorilerdeki ödüller için yarışacak adayların sayısı, 25 Kasım-9 Aralık tarihlerinde milli takımların teknik direktör ve kaptanları ile basın mensupları arasından seçilmiş bir grubun yanı sıra halkın da katıldığı oylama sonucunda 3'e düşürüldü.
Yeni tip koronavirüs tedbirlerinden dolayı çevrim içi düzenlenecek ödül töreni, 17 Aralık'ta İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde yapılacak.
5. FIFA En İyiler Ödülleri töreninin sunuculuğunu, Reshmin Chowdhury ile Ruud Gullit üstlenecek.
Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair play ödülleri de sahiplerini bulacak.
FİNALİSTLER ŞÖYLE:
- En iyi erkek futbolcu
Cristiano Ronaldo (Juventus)
Robert Lewandowski (Bayern Münih)
Lionel Messi (Barcelona)
- En iyi kadın futbolcu
Lucy Bronze (Olympique Lyon)
Pernille Harder (Wolfsburg)
Wendie Renard (Olympique Lyon)
- En iyi erkek kaleci
Alisson Becker (Liverpool)
Manuel Neuer (Bayern Münih)
Jan Oblak (Atletico Madrid)
- En iyi kadın kaleci
Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon)
Christiane Endler (Paris Saint-Germain)
Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)
- En iyi erkek teknik direktör
Marcelo Bielsa (Leeds United)
Hans-Dieter Flick (Bayern Münih)
Jürgen Klopp (Liverpool)
- En iyi kadın teknik direktör
Emma Hayes (Chelsea)
Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon)
Sarina Wiegman (Hollanda Kadın Milli Takımı)
- FIFA Puskas Ödülü
Giorgian De Arrascaeta (Ceara-Flamengo / Brezilya Serie A)
Son Heung-min (Tottenham-Burnley / İngiltere Premier Lig)
Luis Suarez (Barcelona-Mallorca / La Liga)
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