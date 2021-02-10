FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarın sahibini bulacak
2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda final heyecanı, Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Meksika ekibi Tigres arasında yarın oynanacak karşılaşmayla yaşanacak.
2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda final heyecanı, Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Meksika ekibi Tigres arasında yarın oynanacak karşılaşmayla yaşanacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen organizasyonun finalinde, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ve Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Tigres karşılaşacak.
Katar'ın Er Reyyan kentindeki Education City Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.
Kupayı 2013'te kazanan Bayern Münih ikinci kez bu sevinci yaşamak, ilk kez finale yükselen Tigres de müzesine yeni bir kupa eklemek için mücadele edecek.
Turnuvanın üçüncülük maçında ise Mısır'ın El-Ehli ile Brezilya'nın Palmeiras takımları, yarın TSİ 18.00'de kozlarını paylaşacak.
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