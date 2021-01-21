FIFA ve 6 konfederasyondan "Avrupa Süper Ligi"ne ret
FIFA ve altı kıta konfederasyonu "Avrupa Süper Ligi" projesine karşı olduklarını açıkladı.
FIFA ve altı kıta konfederasyonu "Avrupa Süper Ligi" projesine karşı olduklarını açıkladı. Ortak bildiride, söz konusu organizasyona katılacak kulüp ve futbolcuların tüm organizasyonlardan men edileceği belirtildi.
FIFA ve altı konfederasyon, ortak bildiriyle "Avrupa Süper Ligi" projesine karşı olduklarını duyurdu. Bildiride şu ifadelere yer verildi:
"FIFA ve altı konfederasyon (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC ve UEFA) olarak; bazı Avrupa kulüplerinin kapalı bir Avrupa 'Süper Ligi' oluşturacağı yönündeki spekülasyonlarla ilgili bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulamak isteriz ki 'böyle bir turnuva' FIFA veya ilgili konfederasyon tarafından tanınmayacaktır.
Bu tür bir turnuvaya dahil olan herhangi bir kulüp veya oyuncunun, FIFA veya ilgili konfederasyonu tarafından düzenlenen herhangi bir müsabakaya katılmasına izin verilmez.
FIFA ve konfederasyonların tüzüğüne göre, tüm turnuvalar ilgili kurum tarafından kendi düzeyinde, FIFA tarafından küresel düzeyde ve kıta düzeyinde konfederasyonlar tarafından düzenlenmeli veya tanınmalıdır.
Bu bağlamda, konfederasyonlar, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı mevcut ve yeni formatında dünya çapındaki tek kulüp turnuvası olarak kabul ederken, FIFA, konfederasyonlar tarafından düzenlenen kulüp turnuvalarını kıtasal kulüp müsabakaları olarak kabul eder.
Küresel ve kıtasal yarışmalara katılım her zaman sahada kazanılmalıdır."
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'a yakın isimden dikkat çeken paylaşım
- Zehra'nın annesi: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar
- Adalet Bakanı Gül: Yargıya kimse parmak sallayamaz
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan Takvim'in o manşetine yanıt
- Trump, yerini bıraktığı Biden için not bıraktı
- 'Dün FETÖ için yaptın, bugün kimin için yapacaksın?'
- Milliyetçi harekete faşist saldırı
- Beyaz Saray'ı terk eden Trump'tan ilk açıklama
- Erdoğan’ın Macron’a yazdığı mektup basına sızdı
Video Haberler
- Buzlu yolda babanın kucağındaki kızını kurtardığı anlar
- Japonya’dan gözlenen göktaşı ateş topuna döndü
- Sürücü kurslarında yeni dönem kafa karıştırdı
- A Haber'de dikkat çeken anlar! O görüntüler yayınlandı
- Covid-19'u yenen doktor: İşimi yapamayacağımı düşündüm
- Define ararken kazdıkları alan patladı: 1 ağır yaralı
- Karada ve suda gidebilen amfibik otobüs ilgi çekiyor
- Eskişehir’de fizik kurallarını hiçe sayan yol
- İzmir'de polisi şaşkına çeviren olay
- Okan Bayülgen'in sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'a yakın isimden dikkat çeken paylaşım
- Zehra'nın annesi: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar
- Adalet Bakanı Gül: Yargıya kimse parmak sallayamaz
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan Takvim'in o manşetine yanıt
- Trump, yerini bıraktığı Biden için not bıraktı
- 'Dün FETÖ için yaptın, bugün kimin için yapacaksın?'
- Milliyetçi harekete faşist saldırı
- Beyaz Saray'ı terk eden Trump'tan ilk açıklama
- Erdoğan’ın Macron’a yazdığı mektup basına sızdı