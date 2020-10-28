FIFA'dan Ahmet Ağaoğlu'na soruştuma iddiası

28 Ekim 2020 Çarşamba, 16:07

Geçtiğimiz sezon oynanan ve Bakasetas'ın son dakika golüyle 2-2 berabere sonuçlanan Alanyaspor-Trabzonspor mücadelesinin ardından çıkan olaylarda, Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu arasında gereginlik yaşanmıştı. Gazeteci Süleyman Rodop'un iddiasına göre olayların ardından FIFA, Ahmet Ağaoğlu'na soruşturma açmaya hazırlanıyor.





NE OLMUŞTU?

Bakasetas'ın golüyle berbaer gerginleşen ortamda Trabzonspor yöneticileri ile Alanyaspor yönetimibirbirine girmişti. Ahmet Ağaoğlu, olaylar için "Yediğimiz gol sonrası Alanyasporlu yöneticiler tarafından inanılmaz küfürler yedik." ifadelerini kullanırken Hasan Çavuşoğlu ise Ağaoğlu ölmüş anneme küfretti, alkollüydü" demişti.



