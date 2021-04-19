FIFA'dan Avrupa Süper Lig'i açıklaması

19 Nisan 2021 Pazartesi, 09:46

FIFA'nın resmi sitesinden Avrupa Süper Ligi'ne ilişkin bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada, Avrupa Süper Ligi'ne destek verilmediği belirtilirken şu ifadeler yer aldı:

"FIFA, futbolun küresel düzeyde bir spor olarak gelişmesine yardımcı olabilecek eşitlikçi bir dağıtım modelinin yanında olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyor. Küresel futbol FIFA'nın birincil görevi. Bize göre yerel veya küresel herhangi bir futbol karşılaşması her zaman dayanışma, kapsayıcılık, bütünlük ve adil mali dağıtım ilkelerini yansıtmalıdır."

"AYRILIKÇI AVRUPA LİGİ FİKRİNİ ONAYLAMIYORUZ"

Açıklamada şöyle devam edildi, "Futbolun yönetim organları futbolun böyle kalmasını sağlamak için tüm yasal, sportif ve diplomatik araçları kullanmalıdır. FIFA, uluslararası futbol yapılarının dışında ve bu ilkelere saygı göstermeden oluşturulan Avrupa Ligi'ni onaylamıyor. Tartışmalara katılan tüm tarafları, oyunun iyiliği için sakin, yapıcı ve dengeli diyaloglar kurmaya çağırıyor."