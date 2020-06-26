FIFA’dan federasyonlara dev destek paketi
FIFA bünyesindeki federasyonlara pandemi nedeni ile dev destek paketi sundu.
FIFA, koronavirüs salgınının federasyonlar üzerindeki ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla 1,5 milyar dolarlık destek paketi açıkladı.
FIFA’dan yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle yapılan toplantı sonucu üye ülke federasyonlarına ekonomik destek sağlamak için yeni kararlar alındığı duyuruldu. Buna göre federasyonlara 1’er, konfederasyonlara 2’şer milyon dolar hibe edileceği, kadın futbolunda kullanılmak üzere ek olarak 500’er bin dolar verileceği belirtildi. Ayrıca her federasyona gelirinin yüzde 35’i oranında faizsiz kredi olanağı sağlanacak. Alınan kararlarla FIFA’nın toplam desteği 1,5 milyar doları bulacak.
Video Haberler
- İmamoğlu gönülleri fethetmeye çağırdı! İşte o video
- Uyarılarda bulundu! Binlerce telefon her an kapanabilir
- İlk kez yayınlandı! Bir Demet Tiyatro’nun çekim hataları
- Armağan Çağlayan'ın programında şoke eden sözler
- Deprem anında yaşanan panik anları kamerada
- Ege'dekiler dikkat! Uzmanından canlı yayında flaş deprem
- Manisa'daki depremden ilk görüntüler
- İmamoğlu: O istanbul halkına ait bir eser artık
- Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
- İstanbul'da minibüste skandal görüntüler