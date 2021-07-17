FIFA'dan futbol dünyasında devrim yaratabilecek değişiklikler
FIFA, futbol dünyasında bazı değişiklikler için çalışıyor. Bu değişikliklerin arasında oyun süresi, değişiklik imkanı, sarı kart kuralı gibi konular yer alıyor.
FIFA, gelecekte futbol dünyasında devrim yaratabilecek çeşitli önlemler almayı düşünüyor.
İspanya basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre FIFA, futbol dünyasında devrim yaratabilecek değişiklikleri değerlendirmek için masada.
Değişiklikler ise dört temel konuya odaklanıyor:
-Oyun süresini 30'ar dakikalık 2 devreye bölmek, her kesintide oyunu ve süreyi de durdurmak
-Sınırsız değişiklik yapma imkanı. Salgın nedeniyle uzatma yapılmayan oyunlarda beş oyuncu değişikliği yapma imkanı vardı.
-Ayakla başlama vuruşu yapmak.
-Sarı kart gören oyuncu, 5 dakika kenarda bekleyecek.
Tüm bu değişiklikler, PSV, AZ, RB Leipzig ve Club Brugge gibi kulüplerin katıldığı bir altyapı turnuvasında deneniyor. En sonunda FIFA, bu değişikliklerin turnuva üzerindeki etkisini değerlendirecek ve resmi talep üzerine Uluslararası Kurul'a sunulup sunulmayacağı tartışılacak.
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