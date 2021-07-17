Beşiktaş, Willian Jose için masada

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:17

Beşiktaş'ın, Real Sociedad'ın forveti Willian Jose'nin menajeriyle anlaşma sağladığı öne sürüldü.

NTV Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun menajeriyle el sıkıştı ve Real Sociedad ile resmi görüşme aşamasına geçti.

Habere göre Beşiktaş, İspanyol ekibine zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralama seçeneği sundu. Real Sociedad'ın teklifi kabul etmesi durumunda Jose, siyah-beyazlı renklere bağlanacak.

İspanyol basınında önceden çıkan haberlere göre Beşiktaş, oyuncu ile somut olarak ilgilenen tek kulüp durumundaydı.

Jose, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Real Sociedad forması ile LaLiga'da, sezonun ikinci yarısında ise Wolverhampton'da kiralık olarak oynadığı İngiltere Premier Ligi'nde çıktığı 39 maçta yedi gol ve iki asistlik performans göstermişti.