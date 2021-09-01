FIFA'dan milli takımlar için VAR kararı!

01 Eylül 2021 Çarşamba, 13:46

UEFA İcra Komitesi'nin Temmuz ayında FIFA'nın da onayıyla aldığı kararla birlikte Dünya Kupası grup eleme maçlarında VAR sistemi kullanılmaya başlanacak.

Elemelerin ilk üç müsabakasında maçlar VAR olmadan yönetilmişti.

Öte yandan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da kullanılan VAR sisteminde sorun yaşanmamıştı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde gruplarda takımlar üç maçı geride bırakırken eylül ayında oynanacak dördüncü maçlarla birlikte VAR sistemi kullanılmaya başlanacak. Gruplarda oynanan ilk üç maçta VAR sistemi kullanılmamıştı.

UEFA’dan yapılan açıklamada VAR için gerekli sistemin federasyonlara sağlanacağı belirtildi.

2022’de Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın Avrupa elemelerinde G Grubu’nda yer alan A Milli Takım, topladığı 7 puanla ilk sırada bulunuyor.

İlk maçta Hollanda’yı, ikinci maçta ise Norveç’i mağlup eden Türkiye, üçüncü maçta Karadağ ile 3-3 berabere kalmıştı.