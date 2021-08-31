Milliler, Karadağ maçına hazır
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen bölümünde zorlu maçın taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 4'üncü maçında yarın Karadağ ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı olarak gerçekleştirilen bölümünde ise yarın oynanacak maçın taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi. Antrenmana hafif ağrısı bulunan Abdülkadir Ömür katılmadı. Güneş'in hücum üzerinde ısrarla durduğu öğrenildi.
Millilerin antrenmanını; TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkanvekili Ali Düşmez, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş takip etti.
Türkiye, yarın 21.45'te Beşiktaş Park'ta Karadağ'ı konuk edecek.
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