FIFA’dan Orhan Erdemir’e görev
Dünya Kupası Elemeleri D Grubu’nda oynanacak Kazakistan-Fransa mücadelesinde hakem gözlemcisi olarak Orhan Erdemir görev alacak.
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri D Grubu’nda oynanacak Kazakistan-Fransa mücadelesinde hakem gözlemcisi olarak Orhan Erdemir görev alacak.
UEFA Gözlemcisi Orhan Erdemir, Kazakistan ile Fransa takımları arasında 28 Mart Pazar günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri D Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
Kazakistan’ın Nur-Sultan şehrindeki Astana Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma TSİ 16.00’da başlayacak.
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